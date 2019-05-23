Чичерова и Меньков примут участие в Кубке России по лёгкой атлетике

Кубок России по лёгкой атлетике 2019 года пройдёт в Сочи и Адлере с 28 по 29 мая. Основные соревнования примет сочинский стадион имени Славы Метревели ФГБУ «Юг Спорт», метатели определят лучших на территории адлерского спортивного комплекса «Юность».
Для многих спортсменов Кубок России станет первым стартом летнего сезона. В соревнованиях примут участие ведущие легкоатлеты страны — победители и призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России.
В секторах и на беговых дорожках кубка выступят олимпийская чемпионка—2012 и чемпионка мира—2011 в прыжке в высоту Анна Чичерова, серебряный призёр чемпионата мира—2013, обладатель золота чемпионата мира в помещении 2014 года в тройном прыжке Екатерина Конева, чемпион мира—2013 в прыжке в длину Александр Меньков, серебряный призёр Олимпийских игр—2008, чемпион мира в помещении 2008 года в прыжке с шестом Евгений Лукьяненко, бронзовый призёр чемпионата Европы—2014 в эстафете 4х100 м. Кристина Сивкова, рекордсмен России в беге на 1 милю Владимир Никитин и многие другие российские лидеры «королевы спорта».
Среди метателей зрители смогут увидеть серебряного призёра чемпионата мира—2017 в метании молота Валерия Пронкина, серебряного призёра Кубка Европы по метаниям 2019 года в толкании ядра Максима Афонина, чемпионку Кубка Европы по метаниям 2019 года (U23) в метании молота Софью Палкину, бронзового призёра Кубка Европы по метаниям 2019 года в метании молота Евгения Коротовского, бронзового призёра чемпионата Европы—2014 в метании молота Сергея Литвинова и бронзового призёра чемпионата мира—2013 в метании копья Дмитрия Тарабина.
Церемония открытия пройдёт 28 мая в Сочи на стадионе имени Метревели.
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