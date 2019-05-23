Два альпиниста погибли во время массового покорения вершины Эвереста

Организаторы массового восхождения на Эверест сообщили о гибели двух альпинистов в среду. У вершины горы образовалась настоящая пробка из людей, которая стала причиной смерти двух человек. Американский альпинист погиб, пытаясь сделать фото. А спортсменка из Индии, покорила вершину, но умерла во время спуска, сообщает L`Equipe. Обоим было по 55 лет.
Трафик из людей стал большой проблемой для организаторов. Чтобы отметиться на вершине в 8848 метров, спортсмены стоят в очереди по несколько часов.
«Как Манхэттен, только Эверест», — написал журналист Ануп Кафле. Фото доступно в «Твиттере».
Начиная с конца апреля на Эвересте погибло уже четыре альпиниста. Это время предполагает условия менее экстремальные для покорителей вершины. По словам организаторов, в массовом восхождении в настоящий момент принимают участие свыше 200 человек.
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