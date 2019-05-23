Бенедетти выиграл 12-й этап «Джиро д’Италия», общий зачёт возглавил Поланц

12-й этап Гранд-тура «Джиро д’Италия» протяженностью 158 километров проходил от Кунео до Пинероло. Его выиграл итальянец Чезаре Бенедетти из Bora — Hansgrohe. Россиянин Павел Сиваков финишировал на 22-м месте с отставанием от лидера в 8 минут 3 секунды.

В общем зачёте сменился лидер. Им стал словенец Ян Поланц из UAE Team Emirates. На 12-м этапе он финишировал шестым, проиграв Бенедетти 25 секунд.



Велошоссе. Гонка Мирового тура «Джиро д’Италия»

12-й этап. Кунео — Пинероло, 158 км



1. Чезаре Бенедетти (Италия, Bora — Hansgrohe) – 3:41.09

2. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain-Merida) – то же время

3. Эдвард Данбар (Ирландия, INEOS) – то же время

22. Павел Сиваков (Россия, Ineos) – +8.03

30. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – +8.09

126. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha Alpecin) – +20.02

150. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha Alpecin) – + 21.38



После 12 этапов



1. Ян Поланц (Словения, UAE-Team Emirates) – 48:49.40

2. Примож Роглич (Словения, Jumbo – Visma) – + 4.07

3. Валерио Конти Валерио Конти (Италия, Emirates) – + 4.51

12. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – + 7.45

19. Павел Сиваков (Россия, Ineos) – + 8.18

108. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha Alpecin) – + 53.19

153. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha Alpecin) – + 1:40.26.