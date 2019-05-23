Грищук: играть белыми – психологическое преимущество? Миф для маленьких девочек

Российский гроссмейстер Александр Грищук, сыгравший вничью чёрными фигурами в первой полуфинальной партии проходящего в Москве этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с американцем Хикарой Накамурой, поделился мыслями о следующем поединке.



«Играть белыми – психологическое преимущество? Нет, я так не думаю. Психологическое преимущество — это миф. Может быть, когда встречаются маленькие девочки или нечто в этом роде, для них это что-то значит. Но мы сыграли сотни матчей в нашей жизни. Зафиксирована всего одна ничья, и вы сразу говорите о психологическом преимуществе? Это смешно!» — приводит слова российского шахматиста Chess24.



В московском этапе Гран-при ФИДЕ принимают участие 16 гроссмейстеров экстра-класса. Призовой фонд турнира составляет € 130 тыс.