Медведева: канадские фанаты не пересекают черту, не трогают меня — это круто

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что ей нравятся традиционные встречи «Meet & Greet» с канадскими болельщиками после выступлений. Спортсменка отметила, что поклонники ведут себя адекватно и никогда не переходят черту, вежливы в общении, не трогают её.

«Канадские фанаты действительно вежливы. Мне нравится, как они говорят со мной. Они не трогают меня, не пересекают черту. Это очень круто, потому что я могу говорить с ними, как обычный человек. Я чувствую себя очень комфортно во время такого общения. Думаю, «Meet & Greet» является очень важным моментом после каждого шоу. Да, я люблю эти встречи с болельщиками», — отметила Медведева в интервью Youtube-каналу Permanent Rain Press.