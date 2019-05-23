Медведева: канадские фанаты не пересекают черту, не трогают меня — это круто
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что ей нравятся традиционные встречи «Meet & Greet» с канадскими болельщиками после выступлений. Спортсменка отметила, что поклонники ведут себя адекватно и никогда не переходят черту, вежливы в общении, не трогают её.
«Канадские фанаты действительно вежливы. Мне нравится, как они говорят со мной. Они не трогают меня, не пересекают черту. Это очень круто, потому что я могу говорить с ними, как обычный человек. Я чувствую себя очень комфортно во время такого общения. Думаю, «Meet & Greet» является очень важным моментом после каждого шоу. Да, я люблю эти встречи с болельщиками», — отметила Медведева в интервью Youtube-каналу Permanent Rain Press.
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