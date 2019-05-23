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Чемпионка мира по кёрлингу приостановит карьеру после Arctic Curling Cup

Чемпионка мира по кёрлингу приостановит карьеру после Arctic Curling Cup
Другие / Прочие виды спорта 0

Шотландская кёрлингистка Вики Чалмерс, входящая в команду Ив Мёрхэд, объявила, что выступление на российском этапе Мирового тура Arctic Curling Cup станет для неё последним, говорится на официальном сайте соревнований.

Окончательное решение о завершении карьеры спортсменка не приняла. Пока Чалмерс планирует лишь приостановить выступления, и, возможно, вновь вернуться в спорт. Причиной этого решения является желание спортсменки проводить больше времени с семьёй.

В первый день турнира Arctic Curling Cup команда Ив Мёрхэд, за которую Чалмерс играет на позиции второго номера, в матче группы B одержала победу над сборной Швеции со счётом 7:3 (2:0, 0:0, 1:0, 0:2, 1:0, 0:1, 1:0, 2:0). В другом поединке квартета B чемпионки России во главе со скипом Алиной Ковалёвой одолели команду Красноярского края — 8:4 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 4:0, 0:3, 0:0, 4:0).

Вики Чамберс является чемпионкой мира по кёрлингу-2013. На Олимпийских играх-2014 в Сочи она завоевала бронзовую медаль.

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