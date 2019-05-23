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Сборная России обыграла кёрлингисток Красноярского края на Arctic Curling Cup

Сборная России обыграла кёрлингисток Красноярского края на Arctic Curling Cup
Другие / Прочие виды спорта 0

На турнире по кёрлингу Arctic Curling Cup, в котором принимают участие 10 женских команд из 7 стран мира, завершились очередные два матча. Сборная России 1 (скип — Алина Ковалёва) обыграла команду Красноярского края (Анна Веневцева) – 8:4. А представительницы Шотландии (Ив Мёрхэд) были сильнее Швеция (Изабелла Врано) – 7:3.

Как сообщает официальный сайт соревнований, завтра на турнире дебютируют команды Канады (скип Керри Эйнарсон) и Республики Корея (Ким Гын Э).

Arctic Curling Cup 2019. Первый день

Группа А
Россия (Влада Румянцева) – Финляндия (Эстер Юхас) – 5:4 (0:0, 0:1, 1:0, 2:0, 0:1, 0:1, 2:0, 0:1)
Швейцария (Биния Фельчер) – Россия (Анна Сидорова) – 6:5 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1, 2:0, 0:1, 0:1, 2:0)

Группа B
Россия (Алина Ковалёва) – Красноярский край (Анна Веневцева) – 8:4 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 4:0, 0:3, 0:0, 4:0)
Шотландия (Ив Мёрхэд) – Швеция (Изабелла Врано) – 7:3 (2:0, 0:0, 1:0, 0:2, 1:0, 0:1, 1:0, 2:0)

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