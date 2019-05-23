Чемпиона Азиатских игр-2018 из Ирана подозревают в употреблении ЭПО

Золотой призёр Азиатских игр-2018 по бегу с препятствиями иранец Хоссейн Кейхани получил предварительное отстранение от соревнований после положительного результата на эритропоэтин (ЭПО), сообщает Inside The Games.

Отдел по контролю и надзору за соблюдением антидопинговых правил (AIU) при Международной федерации легкой атлетики вручил Кейхани официальное уведомление об обвинении. Спортсмену грозит дисквалификация на срок до четырёх лет. Ранее аналогичное уведомление получила серебряная медалистка Олимпийских игр-2016 в марафоне Юнис Кирва из Бахрейна.

29-летний Кейхани выиграл бег на 3000 метров с препятствиями среди мужчин на Азиатских играх 2018 года в Джакарте, установив рекорды национальных и Азиатских игр со временем 8 минут 22,79 секунды.