Южная Корея призвала сборную КНДР выступить на ЧМ по водным видам спорта

Организаторы чемпионата мира по водным видам спорта выразили надежду, что представители КНДР, несмотря на ядерные испытания, которые недавно прошли в этой стране, приедут на соревнования в Южную Корею, в город Кванджу.



«Как президент организационного комитета, я хотел бы выразить общее мнение полутора миллионов жителей Кванджу. Они искренне ожидают участия Северной Кореи. Её присутствие имеет решающее значение для успеха мероприятия, так как девиз соревнований — «Погружение в мир». Мы хотели бы подчеркнуть это послание. В феврале прошлого года министры двух стран встретились с Международным олимпийским комитетом в Лозанне и этот вопрос обсуждался, но пока у нас нет ответа от северокорейской стороны», — приводит слова мэра Кванджу Ли Юн Супа Reuters.



Исполнительный директор Международной федерации плавания Корнел Маркулеску сказал, что переписка в надежде обеспечить присутствие Северной Кореи продолжается. Последний срок регистрации — 12 июня.

«Это непрерывный процесс, и мы уверены, что в Кванджу будет присутствовать более 190 стран», — сказал Маркулеску.