Велогонщик Халлер обещал вырубить фаната, пытавшегося отнять его бутылку с водой

Австрийский велогонщик команды Katusha — Alpecin Марко Халлер во время 12-го этапа Гранд-тура «Джиро д’Италия» накинулся на одного из болельщиков после того, как тот попытался выхватить у спортсмена бутылочку с водой. Спортсмен назвал фаната «идиотом» и пообещал вырубить его за подобное поведение.

Видео инцидента опубликовано на канале ESPN Bike в «Твиттере».

12-й этап «Джиро д’Италия» выиграл итальянец Чезаре Бенедетти из Bora — Hansgrohe. Россиянин Павел Сиваков финишировал на 22-м месте с отставанием от лидера в 8 минут 3 секунды.

В общем зачёте сменился лидер. Им стал словенец Ян Поланц из UAE Team Emirates. На 12-м этапе он финишировал шестым, проиграв Бенедетти 25 секунд.

Марко Халлер в общем зачёте «Джиро д’Италия» занимает 91-ю строчку, проигрывая лидеру 43 минуты.