Миллиардер Игорь Рыбаков и PRYTEK инвестировали в проект World Chess $ 6 млн

Совладелец компании «Технониколь» и участник списка Forbes Игорь Рыбаков совместно с группой компаний PRYTEK, которая специализируется на инвестициях в высокотехнологичные компании и их дистрибуции по миру, вложили средства в компанию World Chess, являющуюся коммерческим партнёром Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ). Размер инвестиций составил $ 6 млн.
Средства будут направлены на популяризацию шахмат как инструмента развития стратегического мышления с целью увеличения сообщества интеллектуалов-предпринимателей.
World Chess организует ведущие шахматные события планеты, такие как серии Гран-при 2019 и 2021 годов и чемпионаты мира — 2012, 2013, 2014, 2016 и 2018. Этим летом организация запускает шахматное шоу Armageddon Series — серию матчей по блицу между известными шахматистами, включая Владимира Крамника и Яна Непомнящего, которые будут проходить в прямом эфире.
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