Снукерист О’Салливан в сезоне-2019 пропустит Мастерс и чемпионат мира

Лидер мирового снукерного рейтинга британец Ронни О’Салливан заявил, что пропустит в следующем году все крупные турниры, включая Мастерс и чемпионат мира.
«В этом году я сыграл 11 турниров. В следующем году планирую участие в 3-х. Я лишь хочу сыграть несколько игр, чтобы не утратить интерес. Мне скучно дома. Может быть, три или четыре сдержанных турнира в год, где нет СМИ и нет прессы. Я точно пропущу Мастерс, чемпионат мира и Открытый чемпионат Великобритании.
Я даже не хочу играть на чемпионате мира. Это пресса и средства массовой информации пытаются заставить меня играть. А я здесь не для этого. Это хорошо для маленьких детей, которые никогда не выигрывали чемпионат мира и мечтают об этом. Для меня его значимость уже не та», — приводит слова О’Салливана The Telegraph.
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