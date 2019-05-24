Армстронг: если бы я молчал, принимая допинг, ничего бы не случилось

Семикратный победитель «Тур де Франс» американец Лэнс Армстронг, лишённый титулов за применение допинга, заявил, что, если бы он молча принимал запрещённые вещества, то в отношении него никогда не начали бы расследование.
«Мы сделали то, что должны были сделать для победы. Это не было законно, но я бы ничего не стал менять, даже потеряв кучу денег и упав «из князи в грязи».
Ничего бы не менял. Я бы остался верен своему образу действий. Точнее, я бы поменялся, но это потребует пояснений.
Прежде всего, не стал бы менять уроки, которые усвоил. А я не мог их выучить, если бы действовал другим образом. Меня не стали бы преследовать и наказывать, веди я себя иначе. Если бы я просто пил допинг и молчал, ничего бы не случилось. Ничего из этого. Я выпрашивал, предлагал им поймать меня. Это была легкая цель», — cказал Армстронг в эфире NBCSN.
Армстронг был лишён титула «Тур де Франс» и отстранён от спорта на всю жизнь в 2012 году после того, как Международный союз велосипедистов ратифицировал санкции Антидопингового агентства США. Позже американец признался в мошенничестве в телевизионном интервью в январе 2013 года.
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