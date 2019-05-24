Траньков: двухлетняя дочка пришла к нам на каток и сказала: «Хочу так же»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал, что приобщает двухлетнюю дочку Анжелику к фигурному катанию. По его словам, ребёнок с каждым днём держится на льду всё лучше и лучше.

«Чьей идеей было поставить дочку на коньки? Как-то бабушка привела её к нам на каток, она увидела, что дети катаются, и сказала: «Хочу так же». Дочка одной из артисток дала ей свои коньки попробовать. Они, естественно, оказались велики, но Лика примерила. Мы подумали, что она об этом вскоре забудет, но нет, на протяжении нескольких месяцев продолжала требовать свои личные конёчки. В итоге ей их подарил магазин, в котором нас любят. Анжелика неплохо держится на льду, с каждым разом всё лучше и лучше. Она в принципе спортивная девочка, все преподаватели её хвалят», — цитирует Транькова Wday.