Брызгалова об Arctic Curling Cup: тут и с бубном ходишь, и оленьи рога трогаешь

Российская кёрлингистка Анастасия Брызгалова поделилась впечатлениями от международного турнира Arctic Curling Cup, который стартовал в Дудинке (Красноярский край).

«Такие приятные впечатления от того, что получилось сюда приехать второй год подряд. Конечно, хочется выступить чуть получше, чем в прошлом году. Может быть, немного скучала по этому турниру.

Последний турнир сезона, все понимают, что ещё чуть-чуть и отдых. На позитивной ноте играем. Я думаю, людям просто интересно сюда приехать, за Полярный круг. Такого нигде нет. Обычно играем на кёрлинговых аренах — ты приходишь, играешь, никакого экшена. А тут тебя и развлекают, и с бубном ходишь, и рога оленьи трогаешь, прикольно.

Цели на турнире? Всегда хочется победить, в любое место мы едем только за этим, но как получится, так получится. Стараемся получать удовольствие от игры", — сказала Брызгалова.

Видео доступно на «Чемпионате».