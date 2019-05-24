Команда Сидоровой одержала разгромную победу на Arctic Curling Cup

В Дудинке продолжается международный турнир по кёрлингу Arctic Curling Cup, в котором принимают участие 10 женских команд из 7 стран мира.

На старте второго игрового дня российская команда со скипом Анной Сидоровой разгромила коллектив из Финляндии (Эстер Юхас) со счётом 11:1. Это первый матч на турнире, который не был доигран до восьмого энда, сообщает официальный сайт соревнований. Вчера, 23 мая, команда Сидоровой проиграла соперницам из Швейцарии.

Во второй встрече команда Канады (Керри Эйнарсон) одолела швейцарок (Биния Фельчер) со счётом 7:6.

Кёрлинг. Arctic Curling Cup. Дудинка

Россия (Анна Сидорова) – Финляндия (Эстер Юхас) – 11:1 (5:0, 1:0, 2:0, 1:0, 2:0, 0:1, х: х).

Канада (Керри Эйнарсон) – Швейцария (Биния Фельчер) – 7:6 (0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 2:0, 0:3, 2:0, 2:0).