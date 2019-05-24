Трефилов: как начинаем — игроки «Кубани» сыпятся, словно зерно из дырявой фуры

Главный тренер «Кубани» и сборной России по гандболу Евгений Трефилов дал оценку выступлениям краснодарского клуба в прошедшем сезоне.

«Каким этот сезон был для „Кубани“? Трудным. Весёлым. Успешным. Что тут анализировать? Все три сезона, что я тут тренирую, у меня недобор. Перед сезоном полна коробочка – на два состава игроков, а как играть начинаем – сыпятся, словно зерно из дырявой фуры. Так и в этом году — по ходу на полях сражений потеряли многих: Юлия Гаряева, Юлия Голикова, Анна Ефимкина, Валентина Вернигорова, Ярослава Фролова, Екатерина Баркалова – это же всё-таки основа наша. Хорошо, что в концовке смогли помочь и Фролова, и Гаряева. Да и я сам на полсезона выпал из обоймы. Так что трудно было команде. Но смогли докатить до пьедестала, а это радует. Через такие трудности и строится команда — игроки обрастают мускулами, характером. Поэтому в любом случае для клуба это успех. Посмотрите: два сезона назад при совершенно другом бюджете, при заслуженных-перезаслуженных игроках у нас было третье место и выход в четвертьфинал Кубка ЕГФ. И сейчас такой же результат.

Нам в принципе нужны новые игроки, новая кровь. Мысли есть, позиции есть, имена пока не скажу. Сами всё скоро узнаете. Но это будут не суперзвёзды, а те, кому ещё есть, что доказывать", — приводит слова Трефилова «Р-Спорт».