Волосожар: хочу, чтобы дочь осознавала, что и как в жизни даётся

Татьяна Волосожар, двукратная олимпийская чемпионка в дуэте с Максимом Траньковым, рассказала о воспитании их дочери Анжелики.
«Был момент, когда думала: надоело, что бабушки учат и меня, и Анжелику, нужна няня. Но не решилась, не могу доверить её чужому человеку. Пока всё равно остаюсь при своём мнении, что любая няня не даст того тепла и энергии ребёнку, как родитель или близкий человек. Поэтому справляемся сами.
Хочется физически развивать ребенка, поэтому сейчас к бассейну добавилась гимнастика. Ещё мы ходим в беби-клуб, где у детей час пятнадцать идёт урок. Естественно, с перерывами на отдых. Они играют в развивающие игры.
Я никогда не запрещаю чего-то категорически, стараюсь объяснить, например, почему мы сейчас не купим игрушку. Хочется, чтобы она осознавала, что и как в жизни даётся, что всё не падает с неба просто так. Говорю, что у меня сейчас нет с собой кошелька, а надо тёте денежку дать. То есть называю ряд причин, чтобы Анжелика поняла. Девочка растёт умная, и у неё получается правильно воспринимать такие вещи. Не было моментов, чтобы она устраивала истерики и кричала: «Хочу сейчас! Дай», — цитирует Волосожар Wday.
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