Команда Красноярского края одержала первую победу на Arctic Curling Cup

В Дудинке продолжается международный турнир по кёрлингу Arctic Curling Cup, в котором принимают участие 10 женских команд из 7 стран мира.

Первую победу на турнире одержала команда Красноярского края со скипом Анной Веневцевой. Этот коллектив усилили известные игроки Ольга Жаркова и Екатерина Галкина. Во втором туре команда Красноярского края обыграла сборную Южной Кореи — 6:5.

В другом матче шотландская команда скипа Ив Мёрхэд победила российскую команду Алины Ковалёвой со счётом 3:2.

Кёрлинг. Arctic Curling Cup. Дудинка. Женщины

Группа B

Красноярский край (Анна Веневцева) – Республика Корея (Ким Гын Э) – 6:5 (0:1, 1:0, 0:3, 2:0, 0:1, 1:0, 1:0, 1:0).

Шотландия (Ив Мёрхэд) – Россия (Алина Ковалёва) – 3:2 (2:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:1, 0:0, x:x).

В вечерней сессии состоятся ещё четыре матча.