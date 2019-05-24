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Дзюдоисты Григорян и Межецкая выиграли серебро на Гран-при в Китае

Дзюдоисты Григорян и Межецкая выиграли серебро на Гран-при в Китае
Другие / Прочие виды спорта 0

Российский дзюдоист Арам Григорян завоевал серебряную медаль на этапе Гран-при в Китае. Спортсмен, выступающий в весовой категории до 66 кг, в финале проиграл корейцу Лимхван Киму. Ещё один россиянин Абдула Абдулжалилов в этой категории показал пятый результат. В категории до 60 кг представитель России Альберт Огузов стал шестым.

У женщин серебро выиграла Дарья Межецкая, выступающая в категории до 57 кг. В финале она проиграла Ким Джин А, представляющей КНДР. Бронзовые медали в активе канадки Джессики Климкейт и китаянки Лю Тунцзюань.

Дзюдо. Гран-при Китая. Мужчины.
Весовая категория до 66 кг

1. Лимхван Ким (Корея)
2. Арам Григорян (Россия)...
5. Абдула Абдулжалилов (Россия).

Женщины. Весовая категория до 57 кг

1. Ким Джин А (КНДР)
2. Дарья Межецкая (Россия)
3. Джессика Климкейт (США)
3. Лю Тунцзюань (Китай).

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