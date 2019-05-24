Сень: такое отношение руководства, как в «Ростове-Дон», видела лишь в Венгрии

Полусредняя женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» Анна Сень прокомментировала пышную праздничную церемонию, приуроченную к завоеванию звания чемпионов России.
«Как говорит Иван Игнатьевич Саввиди, у нас лучший клуб в мире. И я с ним полностью согласна. То, что для нас делает наше руководство, – это просто потрясающе. Я и в Европе играл, в «Дьоре», и там нечто похожее устраивали разве что для Аниты Гёрбиц. А это, мне кажется, второй человек в Венгрии, сразу после президента. Её действительно знает полстраны.
Конечно, я вчера просто рыдала на церемонии – просто не могла сдержать эмоции. Я счастлива, что играю в лучшем клубе мира, что у нас такая команда, что мы идём к нашей цели. Надеюсь, что мы в ближайшее время всё-таки сможем до неё добраться», – заявила Сень в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.
Полное интервью с Анной Сень читайте на «Чемпионате» позже.
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