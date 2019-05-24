23-летняя кёрлингистка Васильева может завершить карьеру

Российская кёрлингистка Ульяна Васильева заявила о возможном завершении профессиональной карьеры.



«На данный момент я не буду продолжать выступления, но нельзя загадывать, что это навсегда, кёрлинг такой вид спорта, что в него потом можно продолжить играть и на другом уровне», – сказала Ульяна в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Сучкову.



23-летняя Васильева является победительницей чемпионата Европы – 2018, который проходил в Ренфрушире (Шотландия). На Универсиаде в Красноярске Ульяна стала бронзовым призёром. Двумя годами ранее она стала обладательницей серебряных медалей Универсиады в Алма-Ате (Казахстан).



Полное интервью с российскими кёрлингистками Ульяной Васильевой и Алиной Ковалёвой читайте на «Чемпионате» позже.