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23-летняя кёрлингистка Васильева может завершить карьеру

23-летняя кёрлингистка Васильева может завершить карьеру
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская кёрлингистка Ульяна Васильева заявила о возможном завершении профессиональной карьеры.

«На данный момент я не буду продолжать выступления, но нельзя загадывать, что это навсегда, кёрлинг такой вид спорта, что в него потом можно продолжить играть и на другом уровне», – сказала Ульяна в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Сучкову.

23-летняя Васильева является победительницей чемпионата Европы – 2018, который проходил в Ренфрушире (Шотландия). На Универсиаде в Красноярске Ульяна стала бронзовым призёром. Двумя годами ранее она стала обладательницей серебряных медалей Универсиады в Алма-Ате (Казахстан).

Полное интервью с российскими кёрлингистками Ульяной Васильевой и Алиной Ковалёвой читайте на «Чемпионате» позже.

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