Закарин выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия»

Российский велогонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин выиграл 13-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Ближайшего преследователя, испанца Микеля Ниеве (Mitchelton-Scott), россиянин опередил на 35 секунд.

В топ-10 финишировал ещё один российский велогонщик Павел Сиваков из команды INEOS. От соотечественника Сиваков отстал на 3 минуты 34 секунды.

В общем зачёте Закарин поднялся на 9 позиций, став третьим. Сиваков вышел на девятое место.

Велошоссе. Многодневка «Джиро д’Италия»

13-й этап. Пинероло – Черезоле-Реале, 196 км

1. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 5:34.40

2. Микель Ниеве (Испания, Mitchelton-Scott) – отставание 0.35.

3. Микель Ланда (Испания, Movistar) — +1.20...

9. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – +3.34.

Общий зачёт после 13-го этапа

1. Ян Поланц (Словения, UAE-Team Emirates) – 54:28.59

2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – +2.25

3. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – +2.56…

9. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – +7.13.