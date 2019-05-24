Закарин выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия»

Российский велогонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин выиграл 13-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Ближайшего преследователя, испанца Микеля Ниеве (Mitchelton-Scott), россиянин опередил на 35 секунд.
В топ-10 финишировал ещё один российский велогонщик Павел Сиваков из команды INEOS. От соотечественника Сиваков отстал на 3 минуты 34 секунды.
В общем зачёте Закарин поднялся на 9 позиций, став третьим. Сиваков вышел на девятое место.
Велошоссе. Многодневка «Джиро д’Италия»
13-й этап. Пинероло – Черезоле-Реале, 196 км
1. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 5:34.40
2. Микель Ниеве (Испания, Mitchelton-Scott) – отставание 0.35.
3. Микель Ланда (Испания, Movistar) — +1.20...
9. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – +3.34.
Общий зачёт после 13-го этапа
1. Ян Поланц (Словения, UAE-Team Emirates) – 54:28.59
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – +2.25
3. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – +2.56…
9. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – +7.13.
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