Российский велогонщик выиграл этап «Джиро д’Италия» впервые с 2016 года

Российский велогонщик выиграл этап многодневки «Джиро д’Италия» впервые с 2016 года: на 15-м этапе первенствовал Александр Фолифоров из команды «Газпром-РусВело». Годом ранее, в 2015-м, 11-й этап знаменитой итальянской веломногодневки выигрывал Ильнур Закарин.
Первая гонка состоялась в 1909 году. Из российских велосипедистов гонку выигрывали Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).
После победы на 13-м этапе «Джиро д’Италия» Закарин, выступающий за команду Katusha-Alpecin, поднялся на третье место в общем зачёте гонки. От словенца Приможа Роглича (Jumbo-Visma), занимающего второе место, россиянин отстаёт в генеральной классификации на 31 секунду. От лидера Яна Поланца ( UAE-Team Emirates) — на 2.56. Впереди ещё 8 этапов веломногодневки.
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