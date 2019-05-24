Гроссмейстер Грищук стал первым финалистом этапа Гран-при ФИДЕ в Москве

В Центральном доме шахматиста в Москве завершились вторые полуфинальные матчи первого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В турнире с призовым фондом € 130 тыс. приняли участие 16 гроссмейстеров экстра-класса.
Первым финалистом стал россиянин Александр Грищук. Во второй партии полуфинала Грищук нанёс поражение американцу Хикаре Накамура и выиграл раунд со счётом 1,5-0,5.
Во втором полуфинале россиянин Ян Непомнящий и поляк Радослав Войташек, как и накануне, сыграли вничью и определят второго финалиста 25 мая на тай-брейке.
На тай-брейке будут сыграны две рапид-партии (25 минут + 10 секунд на ход), в случае равенства — две партии в укороченный рапид (10 минут + 10 секунд на ход), а затем — две блицпартии (5 минут + 3 секунды на ход). Если победитель всё равно не выявлен, то он определится в «Армагеддоне».
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