Тренеры Ласицкене и Шубенкова могут сопровождать атлетов на стартах IAAF

30 российских тренеров и специалистов получили право сопровождать атлетов на международных стартах в сезоне-2019, сообщает пресс-служба ВФЛА. Их кандидатуры одобрил специальный отдел IAAF — Athletics Integrity Unit.

Среди наставников, получивших разрешение от IAAF главный тренер сборных команд России по легкой атлетике Юрий Борзаковский, тренер и менеджер Марии Ласицкене — Геннадий Габрилян и Владас Ласицкас, тренер Сергея Шубенкова — Сергей Клевцов, тренер Тимура Моргунова и Георгия Горохова — Владислав Хайкин, тренер Василия Мизинова и Алексея Шевчука — Елена Сайко, наставник Анжелики Сидоровой — Светлана Абрамова и другие.

На рассмотрении у IAAF находятся заявки тренеров Льва Лободина (Артём Макаренко, многоборье) и Матвея Телятникова(Лилия Мендаева, выносливость).