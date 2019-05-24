«Университет-Нева» повёл в серии за бронзу мужского ЧР по гандболу

Санкт-петербургская команда «Университет-Нева» с победы начала серию за бронзовые медали чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. В первом матче питерские гандболисты на выезде нанесли поражение ставропольской команде «Динамо-Виктор» со счётом 26:23. Самым результативным в составе гостей стал Виктор Бабкин, забивший 7 мячей. По 4 мяча — у Эльдара Насырова, Павла Тураева и Кирилла Воронина. У хозяев 7 голов в активе Виталия Мазурова, по 5 — у Олега Кривенко и Ивана Некрасова.

Второй матч серии за третье место до двух побед пройдёт 29 мая в Санкт-Петербурге. Там же, в случае необходимости, 30 мая состоится третья игра.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Серия за третье место. Первый матч

«Динамо-Виктор» (Ставрополь) — «Университет-Нева» (Санкт-Петербург) – 23:26 (12:14).