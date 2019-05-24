Бронзовые призёры ОИ-2018 в танцах на льду пропустят сезон-2019/20

Двукратные бронзовые призёры Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане американские фигуристы Майя и Алекс Шибутани, выступающие в танцах на льду, не будут участвовать в соревнованиях в сезоне-2019/20, сообщается на сайте Федерации фигурного катания США.

Брат и сестра Шибутани взяли паузу в карьере после окончания олимпийского сезона и решили продлить перерыв, посвятив себя медиапроектам и участию в шоу. По их словам, выступления в шоу помогают им развиваться и двигаться вперёд.

На Олимпиаде — 2018 Шибутани выиграли бронзовые награды в соревнованиях танцевальных дуэтов и командном турнире. Также в активе пары — серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира, четыре награды чемпионата четырёх континентов. Они двукратные чемпионы США.