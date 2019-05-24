Презентация первого шахматного задачника Карякина пройдёт в июне в Москве

Российский гроссмейстер Сергей Карякин представил свою первую книгу из серии шахматных задачников.
«Главное в шахматах, как и в любом спорте, — тренировки! А ещё — правильные книги. Именно поэтому я решил создать серию шахматных задачников.
Медная книга — первая книга серии. Эта книга для начинающих, в которой собраны основные правила шахмат и более 400 заданий на мат в один ход различной сложности. Кажется, пора сделать первый ход?» — написал Карякин на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Сергея Карякина.
Официальная презентация книги, которая написана в соавторстве с Екатериной Волковой, пройдёт в июне в Москве.
Карякин — обладатель Кубка мира ФИДЕ 2015 года, чемпион мира по быстрым шахматам (2012), чемпион мира по блицу (2016), двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России (2013, 2019).
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