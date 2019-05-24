Морозов поставил произвольную программу фигуристу Самарину

Завершена постановка программ серебряного призёра чемпионата Европы — 2019 по фигурному катанию Александра Самарина на сезон-2019/20, сообщает официальный сайт СШОР ЦСКА им. С.А. Жука.

Короткую программу российскому фигуристу поставили двукратные чемпионы мира в танцах на льду Албена Денкова и Максим Ставиский, выступавшие за Болгарию.

Постановщиком произвольной программы стал известный российский тренер Николай Морозов. Трёхкратный призёр чемпионата России, призёр этапов Гран-при 20-летний Самарин тренируется в группе Светланы Соколовской.

В сезоне-2018/19 Самарин впервые завоевал серебро на чемпионате Европы в Минске, но затем неудачно выступил на личном чемпионате мира (12-е место). На командном чемпионате мира — 2019 Самарин стал бронзовым призёром в составе сборной России.