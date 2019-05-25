Медведева: землетрясение? Это просто я откаталась
Вблизи Токио 25 мая произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки совпали с выступлением фигуристов на ледовом шоу Fantasy On Ice. Россиянка Евгения Медведева выложила в «инстаграме» видео этого момента.
За кадром мужской голос говорит про землетрясение. А Медведева, улыбаясь, отвечает: «Это просто я откаталась».
Видео доступно на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».
Шоу Fantasy On Ice проходит в четырёх городах в Японии — Макухари, Сендае, Кобе и Тояме. В нём также выступают российские фигуристы Евгений Плющенко, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева, испанец Хавьер Фернандес и японец Юдзуру Ханю. Спортсмены демонстрируют не только индивидуальные прокаты, но и выступают с общими номерами.
Туктамышева представила новый костюм на шоу Fantasy on Ice в Японии
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