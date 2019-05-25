Мексиканская легкоатлетка оспорит в CAS четырёхлетнюю дисквалификацию

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в ходьбе на 20 километров мексиканская легкоатлетка Мария Гуадалупе Гонсалес обжаловала свою дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщает L'Equipe.



Отдел по контролю и надзору за соблюдением антидопинговых правил (AIU) при Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) ранее отстранил 30-летнюю спортсменку на четыре года за применение анаболических стероидов. Сама Гонсалес утверждает, что запрещённое вещество тренболон попало в её организм через заражённое мясо. IAAF не приняла эти доводы. Отмечается, что спортсменка предоставляла несколько поддельных документов, а также путалась при даче показаний.

Гонсалес является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года. Кроме того, она серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная победительница командного чемпионата мира по ходьбе, чемпионка Панамериканских игр 2015 года.