Поршнева: стрелковой работы в этом году будет много

Российская биатлонистка Анастасия Поршнева поделилась впечатлениями от первого сбора национальной сборной в Белокурихе.

«Стрелковой работы в этом году будет много», — написала Поршнева в «Инстаграме».

Ранее главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что в Белокурихе находятся шесть команд: две основные (мужская и женская), две резервные (мужская и женская) и две юниорские — всего около 60 человек. В расположении национальной команды пока нет Александра Логинова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко, Матвея Елисеева, Екатерины Юрловой-Перхт, которые отсутствуют по уважительным причинам.

В Белокурихе российские биатлонисты будут тренироваться до 30 мая.

Запись доступна в «инстаграме» Поршневой.