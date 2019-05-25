Поршнева: стрелковой работы в этом году будет много
Российская биатлонистка Анастасия Поршнева поделилась впечатлениями от первого сбора национальной сборной в Белокурихе.
«Стрелковой работы в этом году будет много», — написала Поршнева в «Инстаграме».
Ранее главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что в Белокурихе находятся шесть команд: две основные (мужская и женская), две резервные (мужская и женская) и две юниорские — всего около 60 человек. В расположении национальной команды пока нет Александра Логинова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко, Матвея Елисеева, Екатерины Юрловой-Перхт, которые отсутствуют по уважительным причинам.
В Белокурихе российские биатлонисты будут тренироваться до 30 мая.
Запись доступна в «инстаграме» Поршневой.
Президент СБР приехал на первое место сбора российских биатлонистов
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