Драчёв: мы правильно поступили, отпустив сестёр Кручинкиных в сборную Беларуси

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, как проходил переход сестёр Кручинкиных в сборную Беларуси, а также отметил, что рад возможности спортсменок выступать на мировой арене.

«Союзному государству понадобилась помощь, белорусы обратились к нам с просьбой. Елена и Ирина Кручинкины были не против выступать за другую страну. В основу российской сборной они не попали, а тут представился реальный шанс выступать на этапах Кубка мира и чемпионате мира. В результате девочки раскрылись. Навязывали конкуренцию россиянкам, в отдельных стартах даже обыгрывали наших спортсменок. Я считаю, мы поступили правильно, не препятствуя их переходу. Кручинкины нашли своё место, работают и довольны своей спортивной жизнью. А иначе могли вовсе завершить карьеру.

Для централизованной подготовки мы выбрали 16 спортсменов, сёстры не попали в этот состав. Не прошли по результатам, никакой предвзятости нет. Если бы Кручинкины остались в России, мы, конечно, просмотрели бы их по полной программе. Поскольку минувший сезон был послеолимпийским, началось формирование новой команды. Я сам пришёл в федерацию лишь в июне прошлого года, ещё не всех спортсменок видел в деле. В любом случае выступления Кручинкиных за другую страну надо рассматривать позитивно. Девочки вышли на мировую арену. При этом они все равно российские спортсменки и помогают братской Беларуси. Мы находимся вне политики, поддерживаем на уровне федераций хорошие отношения с другими странами. Особенно с теми, кто был в составе Советского Союза», — приводит слова Драчёва «Столица С».