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Цветков удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Цветков удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Другие / Биатлон 0

Обладатель золота чемпионата мира — 2017 в мужской эстафетной гонке биатлонист Максим Цветков награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Вручение награды состоялась в рамках присяги новобранцев спортивных рот ЦСКА в парке «Патриот», сообщает ТАСС.

Награду Цветкову вручил статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков, который пожелал 27-летнему спортсмену дальнейших успехов в карьере.

На этапах Кубка мира Цветков пять раз становился обладателем золотых наград в эстафетных гонках, в его активе есть также победа в масс-старте на этапе Кубка мира — 2017/18 в Тюмени.

В сезоне-2018/19 спортсмен выступал на этапах Кубка мира в Рупольдинге и Оберхофе (Германия). В трёх личных гонках он не поднимался выше 24-го места. Его наивысшим результатом в сезоне стало первое место в эстафетной гонке в Оберхофе.

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