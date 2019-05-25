Медведева подчеркнула, что расставание с Тутберидзе — закрытая тема

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос одной из подписчиц в «Инстаграме» по поводу взаимоотношений с тренером Этери Тутберидзе.

«Сегодня пересматривала произвольную Жени на Олимпиаде. Для меня она, безусловно, олимпийская чемпионка. Вот хейтеры говорят, как это Женя могла уйти от тренера, которая 11 лет её тренировала. А я никак не могу понять, как тренер, 11 лет тренировавший спортсменку, могла так подло предать её. Женей можно только восхищаться за выдержку, самообладание, врождённую интеллигентность, богатый внутренний мир и множество талантов», — написала поклонница Медведевой.

«Закрыли тему», — ответила Евгения.

Медведева также является бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), серебряным призёром чемпионата Европы (2018), двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016), серебряным призёром командного чемпионата мира (2017).



Тренером Медведевой является канадец Брайан Орсер. Ранее Евгения работала с Этери Тутберидзе, но покинула её группу после олимпийского сезона-2017/18.