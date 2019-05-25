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Президент «Ростова-Дон»: хотим отправить клубный шарф в космос

Президент «Ростова-Дон»: хотим отправить клубный шарф в космос
Другие / Гандбол 0

Президент женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» Александр Скрябин подвёл итоги сезона-2018/19, в котором команда выиграла чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны, а также дошла до финала Лиги чемпионов.

«Минувший сезон был очень ярким и эмоционально насыщенным. Теперь он стал историей. Задачи были очень серьёзные, планка поднималась максимально высоко. Но у нас сильная команда, лучший тренер и фантастические болельщики. Нам по силам справиться с любой задачей. Серебро в Лиге чемпионов — это задел на будущее. Хочется достигать новых фантастических высот. Открою маленький секрет. Мы хотим отправить клубный шарф на международную космическую станцию, чтобы космонавты записали видеообращение к команде. Желаю всем здоровья, успехов и уверенности в завтрашнем дне», — цитирует Скрябина «Гандбол. Быстрый центр».

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Анна Сень помогла «Ростов-Дону» снова стать чемпионом России. Теперь можно немного радоваться за соперниц из Краснодара и ничего не делать.
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