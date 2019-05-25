Скончался Олимпийский чемпион 1960 года по академической гребле Олег Голованов

Олимпийский чемпион 1960 года по академической гребле Олег Голованов умер в возрасте 84 лет, сообщила Федерация гребного спорта России.



«Человек широкой души, искренне преданный спорту, он навсегда останется примером для подрастающего поколения. Мы навсегда запомним его неуёмную жизненную энергию, жизнерадостность, высокие душевные и этические качества. Светлая память об Олеге Сергеевиче сохранится в наших сердцах навсегда.



Федерация гребного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Сергеевича, всем тем, кто знал и любил его», — говорится в заявлении на сайте федерации.



На Олимпийских играх 1960 года в Риме Голованов выиграл золото в двойке распашной без рулевого. Он также является серебряным призёром чемпионатов мира — 1962 и Европы — 1959.