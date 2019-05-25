Член исполкома ФКР: случай Крушельницкого – очень странный

Член исполкома Федерации кёрлинга России (ФКР) Екатерина Галкина заявила, что за рубежом многие сочувствуют россиянину Александру Крушельницкому.

Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевали бронзовые медали Олимпийских игр—2018 в Пхёнчхане в миксте, но были лишены наград после обнаружения в пробе спортсмена мельдония. За нарушение антидопинговых правил Александр был дисквалифицирован на 4 года. Срок отсчитывается с 12 февраля 2018 года.

«Все всегда очень сочувственно спрашивают о том, как дела у Саши Крушельницкого. Нет такого, что вот, поделом ему! Наоборот, есть сочувствие и понимание ситуации, что она довольно нелепая, и что, скорее всего, он невиновен.

Большинство тех, с кем я общалась, говорят, что случай Крушельницкого – очень странный. По факту он должен был быть наказан, ведь у него было обнаружено запрещённое вещество, а по сути всё было очень странно, и все с этим согласны", — цитирует Галкину «Р-Спорт».