Член исполкома ФКР: случай Крушельницкого – очень странный

Член исполкома Федерации кёрлинга России (ФКР) Екатерина Галкина заявила, что за рубежом многие сочувствуют россиянину Александру Крушельницкому.
Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевали бронзовые медали Олимпийских игр—2018 в Пхёнчхане в миксте, но были лишены наград после обнаружения в пробе спортсмена мельдония. За нарушение антидопинговых правил Александр был дисквалифицирован на 4 года. Срок отсчитывается с 12 февраля 2018 года.
«Все всегда очень сочувственно спрашивают о том, как дела у Саши Крушельницкого. Нет такого, что вот, поделом ему! Наоборот, есть сочувствие и понимание ситуации, что она довольно нелепая, и что, скорее всего, он невиновен.
Большинство тех, с кем я общалась, говорят, что случай Крушельницкого – очень странный. По факту он должен был быть наказан, ведь у него было обнаружено запрещённое вещество, а по сути всё было очень странно, и все с этим согласны", — цитирует Галкину «Р-Спорт».
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