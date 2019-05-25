Украинский биатлонист Прима рассказал о первом сборе и неудачах прошлого сезона

Биатлонист сборной Украины Артём Прима назвал причины неудачных выступлений в прошлом сезоне, а также рассказал про подготовку в составе национальной команды.
«На первом этапе в Поклюке всё было нормально, а потом в Австрии и Чехии не очень хорошо работал сервис. Были определенные проблемы с ним, думаю, об этом всем известно. Это наложило свой отпечаток на мои, да и не только мои результаты. Я был физически готов, но из-за этих проблем просто не мог бежать.
Уже в новом году пришли ребята и готовили нам такие лыжи, которые, наконец, начали ехать. Но как раз в это время у меня пошёл спад формы, к тому же я заболел. В Антхольце отбегал неплохо, но после него снова заболел. Больным улетел в Канаду, пробежал эстафету, которую, возможно, следовало бы пропустить, но нужно было бежать. Потом приехали на Европу в Раубичи, там был здоров, но не был готов на все 100%. Только начал себя чувствовать лучше, разбегался, классно чувствовал себя физически, стрельба была на высоте, как приехали в Эстерсунд и начались проблемы с желудком, отравился. Бежать с температурой — не лучший вариант, была большая слабость, а чтобы отойти от болезни нужно время, хотя бы 2 недели. А потом — последний этап, и всё, сезон закончен. К сожалению, получилось все скомканным…
Поэтому мне трудно дать оценку сезона, как он прошёл: хорошо или плохо. Я был недоволен своим самочувствием, состоянием своего здоровья. Теперь нужно сделать выводы и постараться, чтобы в следующих сезонах все этапы были такие же классные, как и первый в сезоне-2018/2019, даже лучше.
Буковель — хорошее место для первого сбора. Честно, не хватает инфраструктуры: трассы и стрельбища. Хотелось бы, чтобы у руководства ФБУ и руководства страны вышло договориться. Тогда в Украине можно будет проводить как летние, так и зимние сборы, ведь условия здесь есть.
Погода «радует», каждый день дождь. В прошлом году было жарко, тогда было классно. Посмотрим, сбор ещё не завершился, может ещё Буковель порадует нас солнечной погодой. Лично я люблю, когда жарко, и не люблю сильных морозов зимой, ведь надо надевать больше одежды. Поэтому, на мой взгляд, лучше, чтобы было жарко, чем холодно», — приводит слова Примы Biathlon.com.ua.
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