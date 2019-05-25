Брызгалова принимает участие в Арктическом кубке по кёрлингу. Фото с турнира

С 23 по 26 мая в Дудинке на ледовой арене «Таймыр» проходит турнир Arctic Curling Cup (Арктический кубок по кёрлингу). На турнире выступают десять женских команд – 4 российские команды и по одной команде из Канады, Швеции, Швейцарии, Канады, Финляндии и Республики Корея.



Arctic Curling Cup входит в самую престижную мировую серию World Curling Tour и является завершающим турниром сезона 2018/19.



Турнир проходит 4-й год подряд и третий год в международном формате.

Лучшие фото с турнира – в фоторепортаже Евгения Тумашова.