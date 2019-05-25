Команды Ковалёвой и Сидоровой вышли в полуфинал Arctic Curling Cup

На турнире по кёрлингу Arctic Curling Cup в Дудинке, в котором принимают участие 10 женских команд из 7 стран мира, завершились матчи группового этапа и стали известны полуфинальные пары.

В заключительных матчах в группе А команда Анны Сидоровой нанесла поражение российским юниоркам во главе со Владой Румянцевой со счётом 8:5, канадские кёрлингистки разгромили финок – 10:2.

В группе В команда Алины Ковалёвой выиграла у сборной Швеции – 6:1, а шотландские спортсменки обыграли кореянок – 7:2.

Российские команды вышли в полуфинальную стадию со вторых мест в своих подгруппах. 26 мая команда Ковалёвой сыграет со сборной Канады, а команда Сидоровой встретится с шотландскими кёрлингистками. Отметим, что Канада и Шотландия на данный момент не потерпели ни одного поражения на турнире.