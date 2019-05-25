Непомнящий стал соперником Грищука в финале этапа Гран-при ФИДЕ в Москве

В Центральном доме шахматиста в Москве завершился тай-брейк полуфинального раунда первого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В турнире с призовым фондом € 130 тыс. приняли участие 16 гроссмейстеров экстра-класса.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в финал, обыграв поляка Радослава Войташека во второй партии укороченного рапида (10 минут + 10 секунд на ход). Ранее обе партии в классические шахматы, две партии в быстрые шахматы и первая игра укороченного рапида между Непомнящим и Войташеком завершились вничью. Итоговый счёт полуфинала — 3,5-2,5 в пользу российского гроссмейстера.

Накануне по итогам двух партий в классические шахматы в финал вышел россиянин Александр Грищук, который нанёс поражение американцу Хикаре Накамуре со счётом 1,5-0,5.