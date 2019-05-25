Трефилов вернётся к работе с женской сборной России по гандболу в июле

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов вернётся к работе с национальной командой в июле, сообщил генеральный директор женского гандбольного клуба «Кубань» Сергей Вальтер.

«Евгений Васильевич прошёл обследование в больнице. Врачи не рекомендовали ему перелеты в течение двух месяцев. С середины июля по август Евгений Васильевич будет на сборах в Сочи с национальной командой», — приводит слова Вальтера ТАСС.

63-летний Трефилов 19 февраля перенёс операцию на сердце. 12 марта его выписали из больницы в Краснодаре. После этого он прошел курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае.

Впервые после операции Трефилов руководил «Кубанью» с тренерской скамейки 19 мая в ответном матче за третье место в чемпионате России. Краснодарские гандболистки под его руководством завоевали бронзовые медали.

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