Трефилов вернётся к работе с женской сборной России по гандболу в июле

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов вернётся к работе с национальной командой в июле, сообщил генеральный директор женского гандбольного клуба «Кубань» Сергей Вальтер.
«Евгений Васильевич прошёл обследование в больнице. Врачи не рекомендовали ему перелеты в течение двух месяцев. С середины июля по август Евгений Васильевич будет на сборах в Сочи с национальной командой», — приводит слова Вальтера ТАСС.
63-летний Трефилов 19 февраля перенёс операцию на сердце. 12 марта его выписали из больницы в Краснодаре. После этого он прошел курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае.
Впервые после операции Трефилов руководил «Кубанью» с тренерской скамейки 19 мая в ответном матче за третье место в чемпионате России. Краснодарские гандболистки под его руководством завоевали бронзовые медали.
- 25 мая 2019
-
19:30
-
19:09
-
18:42
-
18:18
-
18:00
-
17:31
-
17:29
-
17:22
-
16:40
-
16:27
-
16:07
-
15:40
-
15:23
-
14:54
-
13:43
-
12:50
-
12:43
-
12:28
-
11:30
-
11:00
-
10:44
-
10:18
-
09:30
-
00:53
-
00:37
- 24 мая 2019
-
23:54
-
23:18
-
22:59
-
22:04
-
21:08
-
20:56
-
20:12
-
19:50
-
19:23
-
18:59