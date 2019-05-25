Пятиборка Губайдуллина выиграла серебро на этапе Кубка мира в Праге

Россиянка Гульназ Губайдуллина стала серебряным призёром четвёртого этапа Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Праге (Чехия). Победительнице, британке Кейт Френч, Губайдуллина уступила 14 очков. Бронзовым призёром стала ещё одна представительница Великобритании — Джессика Уарли.

В десятку сильнейших вошла ещё одна россиянка — Ульяна Баташова, ставшая восьмой. Анна Буряк финишировала 16-й, Аделина Ибатуллина — 29-й.

Современное пятиборье. Кубок мира. Четвёртый этап. Прага, Чехия

Женщины

1. Кейт Френч (Великобритания) – 1391.

2. Гульназ Губайдуллина (Россия) – 1377.

3. Джессика Уарли (Великобритания) – 1356…

8. Ульяна Баташова (Россия) – 1345…

16. Анна Буряк (Россия) – 1328…

29. Аделина Ибатуллина (Россия) – 1285.