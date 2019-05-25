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Пятиборка Губайдуллина выиграла серебро на этапе Кубка мира в Праге

Пятиборка Губайдуллина выиграла серебро на этапе Кубка мира в Праге
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянка Гульназ Губайдуллина стала серебряным призёром четвёртого этапа Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Праге (Чехия). Победительнице, британке Кейт Френч, Губайдуллина уступила 14 очков. Бронзовым призёром стала ещё одна представительница Великобритании — Джессика Уарли.

В десятку сильнейших вошла ещё одна россиянка — Ульяна Баташова, ставшая восьмой. Анна Буряк финишировала 16-й, Аделина Ибатуллина — 29-й.

Современное пятиборье. Кубок мира. Четвёртый этап. Прага, Чехия
Женщины

1. Кейт Френч (Великобритания) – 1391.
2. Гульназ Губайдуллина (Россия) – 1377.
3. Джессика Уарли (Великобритания) – 1356…
8. Ульяна Баташова (Россия) – 1345…
16. Анна Буряк (Россия) – 1328…
29. Аделина Ибатуллина (Россия) – 1285.

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