Пятиборка Губайдуллина выиграла серебро на этапе Кубка мира в Праге
Россиянка Гульназ Губайдуллина стала серебряным призёром четвёртого этапа Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Праге (Чехия). Победительнице, британке Кейт Френч, Губайдуллина уступила 14 очков. Бронзовым призёром стала ещё одна представительница Великобритании — Джессика Уарли.
В десятку сильнейших вошла ещё одна россиянка — Ульяна Баташова, ставшая восьмой. Анна Буряк финишировала 16-й, Аделина Ибатуллина — 29-й.
Современное пятиборье. Кубок мира. Четвёртый этап. Прага, Чехия
Женщины
1. Кейт Френч (Великобритания) – 1391.
2. Гульназ Губайдуллина (Россия) – 1377.
3. Джессика Уарли (Великобритания) – 1356…
8. Ульяна Баташова (Россия) – 1345…
16. Анна Буряк (Россия) – 1328…
29. Аделина Ибатуллина (Россия) – 1285.
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