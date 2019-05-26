Максимов — о поражении от «Спартака»: дело не только в Деревене

Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов прокомментировал поражение от «Спартака» в домашнем матче финальной серии чемпионата России по гандболу со счётом 26:27.

«Дело не только в Деревене, который выдал лучшую игру за то время, что выступает в России. Наш Серёжа забросил два-три хороших гола, но, с другой стороны, две его потери привели к быстрым мячам в наши ворота. На мой взгляд, Косоротову нужно добавлять в атакующей игре. Он должен научиться создавать партнёрам такие же выгодные бросковые моменты, какие создают ему.

В первом тайме удачно действовал и Александр Котов. А потом совершил несколько обидных ошибок в защите, где ему есть куда расти. В стартовые полчаса он совместил эти два компонента, а вот затем в обороне сыграл неуверенно. Мы вместо него выпустили Максима Куреткова, но, к сожалению, он пока ещё не Котов, поэтому имеем то, что имеем», — приводит слова Максимова «Гандбол. Быстрый центр».

Самым результативным игроком встречи стал правый полусредний «Спартака» Александр Деревень, забивший 11 мячей.