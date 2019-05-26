Гимнастка Агафонова первенствовала на брусьях на этапе Кубка вызова в Хорватии

Российские атлеты завоевали четыре медали в отдельных упражнениях в первый день финалов на отдельных снарядах на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике, который проходит в Осиеке (Хорватия).

Анастасия Агафонова одержала победу в упражнении на разновысоких брусьях. Кирилл Прокопьев стал вторым в вольных упражнениях, Николай Куксенков выиграл серебряную медаль в упражнении на коне. Александр Карцев стал третьим в упражнении на параллельных брусьях.

26 мая будут разыграны ещё 5 комплектов наград. Сергей Кривунец и Алексей Ростов выступят в соревнованиях на кольцах. Карцев и Кривунец покажут своё мастерство в опорном прыжке, Карцев и Ростов – на перекладине. Агафонова выступит как на бревне, так и в вольных упражнениях.