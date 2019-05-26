Гимнастка Агафонова первенствовала на брусьях на этапе Кубка вызова в Хорватии
Российские атлеты завоевали четыре медали в отдельных упражнениях в первый день финалов на отдельных снарядах на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике, который проходит в Осиеке (Хорватия).
Анастасия Агафонова одержала победу в упражнении на разновысоких брусьях. Кирилл Прокопьев стал вторым в вольных упражнениях, Николай Куксенков выиграл серебряную медаль в упражнении на коне. Александр Карцев стал третьим в упражнении на параллельных брусьях.
26 мая будут разыграны ещё 5 комплектов наград. Сергей Кривунец и Алексей Ростов выступят в соревнованиях на кольцах. Карцев и Кривунец покажут своё мастерство в опорном прыжке, Карцев и Ростов – на перекладине. Агафонова выступит как на бревне, так и в вольных упражнениях.
- 26 мая 2019
-
00:55
-
00:45
-
00:04
- 25 мая 2019
-
22:37
-
21:10
-
20:04
-
19:30
-
19:09
-
18:42
-
18:18
-
18:00
-
17:31
-
17:29
-
17:22
-
16:40
-
16:27
-
16:07
-
15:40
-
15:23
-
14:54
-
13:43
-
12:50
-
12:43
-
12:28
-
11:30
-
11:00
-
10:44
-
10:18
-
09:30
-
00:53
-
00:37
- 24 мая 2019
-
23:54
-
23:18
-
22:59
-
22:04
Партнерский контент