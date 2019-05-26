Два клуба из России вышли в четвертьфинал Кубка европейских чемпионов по регби-7

«Нарвская застава» и «ВВА-Подмосковье» вышли в четвертьфинал Кубка европейских чемпионов по регби-7, который проходит в Санкт-Петербурге на малой арене стадиона «Петровский».

Действующие чемпионы России «ВВА-Подмосковье» уверенно разобрались с чешской «Дуклой» (26:0) и шведским «Седертелье» (39:0), но уступили испанскому «Эрнани» со счётом 7:12. «Нарвская застава» выиграла все три матча в группе. Россияне нанесли поражение «Стяуа» из Молдавии (24:5) и «Грузинским парням» (18:10). Самой зрелищной получилась встреча против французского «Фрогги», в которой питерцы вырвали победу на последних минутах – 21:17.

В четвертьфинале «Нарвская застава» сыграет с «Грузинскими парнями», а «ВВА-Подмосковье» предстоит встреча с главным фаворитом турнира – английской командой «Самураи».