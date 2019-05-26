Российский тяжелоатлет установил мировой рекорд на чемпионате мира в Японии

Тяжелоатлет из Архангельской области Владимир Гришаев стал обладателем золотой медали чемпионата мира — 2019 по пауэрлифтингу, проходящего в Японии.



Подопечный тренера Антона Солодова, выступающий в весовой категории 105 кг, уверенно выжал 346 кг. Этот результат стал новым мировым рекордом. Гришаев завоевал уже пятую золотую медаль чемпионата мира в профессиональной карьере.



Другая воспитанница Солодова, Виктория Юльцова, первенствовала в соревнованиях для спортсменок не старше 18 лет. Российская тяжелоатлетка также обновила лучшее мировое достижение в своей весовой и возрастной категории, отжала от груди штангу весом 147,5 кг. Об этом сообщает «Московский комсомолец».



Чемпионат мира по пауэрлифтингу в Японии завершится сегодня, 26 мая.