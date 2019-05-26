Команда Ковалёвой заняла второе место на Arctic Curling Cup

Российская команда кёрлингисток во главе со скипом Алиной Ковалёвой не сумела одержать победу на проходящем в Дудинке международном турнире Arctic Curling Cup, сообщается на официальном сайте соревнований.



В поединке за золото россиянкам противостояла сборная Шотландии, являвшаяся главным фаворитом Arctic Curling Cup. За весь турнир британки не потерпели ни одного поражения. Команде Ковалёвой не удалось прервать их победную серию. Российский коллектив в составе Алины Ковалёвой, Анастасии Брызгаловой, Галины Арсенькиной, Екатерины Кузьминой и Ульяны Васильевой в напряжённом финальном поединке уступил со счётом 4:5 и стал серебряным призёром соревнований.



На турнире по кёрлингу Arctic Curling Cup в Дудинке принимали участие десять женских команд из семи стран мира.



Кёрлинг. Arctic Curling Cup. Дудинка

Финал



Россия (Алина Ковалёва) — Шотландия (Ив Мёрхэд) — 4:5